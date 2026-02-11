Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza - Son Dakika
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
11.02.2026 16:06  Güncelleme: 16:10
Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Haber Videosu

Çıldır Gölü'nde buz temizliği sırasında bir traktörün göle düşmesinin ardından Ardahan Valiliği kritik bir toplantı yaptı ve festivali iptal etti. Kararın, buz kalınlığının yetersiz olması ve hayati risk taşıması nedeniyle alındığı açıklandı.

Çıldır Gölü üzerinde kar temizliği yapılırken bir traktörün buzun kırılması sonucu göle düşmesi sonrası Ardahan Valiliği başkanlığında acil bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Çıldır Belediyesi, Çıldır Kaymakamlığı ve AFAD yetkilileri katıldı. Göl üzerindeki buz tabakasının durumu teknik verilerle değerlendirildi.

İNCELEME YAPILDI, FESTİVAL İPTAL

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemelerde, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları nedeniyle buz kalınlığının beklenen seviyenin altında kaldığı belirlendi. Yetkililer, binlerce ziyaretçinin aynı anda buz tabakası üzerine çıkmasının ciddi hayati risk oluşturacağı görüşünde birleşti. Katılımcı kurumlar, olası bir facianın önüne geçmek amacıyla festivalin bu yıl yapılmamasına karar verdi.

Son Dakika Yaşam Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Hüseyinçelebi Mehmet Hüseyinçelebi:
    küresel ısınma bu hızla devam ederse bundan sonra anca göl kenarında piknik yapabiliriz. 6 1 Yanıtla
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    küresel ısınma yalan. Şimdi de küresel soğuma diyorlar. 5 yıl sonra dünya daha soğuk olacakmış. kafalarına göre takılıyorlar 5 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kentin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
