Ekonomi

Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Artıyor

05.02.2026 12:23
TMB Başkanı Eren, deprem sonrası konut ihtiyacının arttığını ve kentsel dönüşümün şart olduğunu belirtti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'de ihtiyaç duyulan konut sayısının arttığını ve afet odaklı kentsel dönüşümün ertelenemez bir gerçek olduğunu ifade etti.

Eren, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının ertelenemez bir sorumluluk olduğunu belirten Eren, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların acısının hala tazeliğini koruduğunu bildirdi.

Eren, bu bağlamda güvenli ve dirençli şehirlerin inşasının, yalnızca inşaat sektörünün değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

Deprem bölgesinde yoğun ve özverili şekilde yeniden inşa faaliyetinin sürdüğüne işaret eden Eren, bu çerçevede kamu ve özel sektörün koordinasyon içinde hareket etmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Eren, deprem bölgesinin yeniden imarı ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin inşaat sektörünün büyüme ivmesini desteklediğine, ancak bu büyümenin, özel sektör yatırımlarının yetersizliği nedeniyle sürdürülebilirlik açısından sınırlı kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her yıl ortalama 800 bin ila 1 milyon yeni konuta ihtiyaç duyuluyor. 6 Şubat depremlerinin ardından bu ihtiyaca ilave olarak yaklaşık 650 bin yeni konut gereksinimi ortaya çıktı. Bunun yanı sıra yaklaşık 6-7 milyon konut risk taşıyor ve yenilenmesi gerekiyor. Bu tablo karşısında afet odaklı kentsel dönüşüm ertelenemez bir gerçek, sürecin hızlanması için arsa maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi, uzun vadeli ve erişilebilir finansman modellerinin oluşturulması ve sektörün uzun süredir yaşadığı nitelikli ara eleman sorununa yönelik köklü reformların gecikmeden uygulanması gerekiyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Deprem, Emlak, Son Dakika

