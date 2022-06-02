"Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesiyle kentten köye en güzel hediye - Son Dakika
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"Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesiyle kentten köye en güzel hediye

02.06.2022 18:17

"Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesiyle kentten köye en güzel hediyeYOZGAT Yozgat'ta öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve empati kurma duygularının geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesi doğrultusunda toplanan oyuncaklar köy okullarındaki çocuklara ulaştırıldı.

"Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesiyle kentten köye en güzel hediye

YOZGAT Yozgat'ta öğrencilerin paylaşma, yardımlaşma ve empati kurma duygularının geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesi doğrultusunda toplanan oyuncaklar köy okullarındaki çocuklara ulaştırıldı.

Yozgat'ta Sakarya İlkokulu'nda başlatılan proje doğrultusunda toplanan 108 oyuncak, köy okulundaki öğrencilere dağıtıldı. Sınıf Öğretmeni Berrin Duran ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hümeyra Özdemir tarafından 2 ay önce başlatılan "Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesinde, okuldaki öğrenciler, evlerindeki fazla veya kullanmadıkları oyuncakları okulda biriktirmeye başladı. Öğretmenleri eşliğinde özenle paketlenen oyuncaklar, Divanlı, Osman Paşa ve Esenli köylerindeki öğrencilere gönderildi.

Sınıf Öğretmeni Berrin Duran ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hümeyra Özdemir, köy okulundaki öğrencileri ziyaret ederek hem sohbet ettiler hem de getirdikleri oyuncakları öğrencilere dağıttılar. Hediyeleri alan öğrencilerin mutlulukları da gözlerinden okundu. Topladıkları oyuncakları köydeki öğrencilere göndermek için hazırladıklarını söyleyen Sakarya İlkokulu 3-B sınıf öğrencisi Zeynep Zümra Ayan, "Oyuncakları köy okuluna götürüyoruz, 2 ayda topladık. Okuldaki sınıflardan herkes oyuncaklarını getirdi ve öğretmenimize verdi. Öğretmenimiz de onları paketleyip köy okulundaki arkadaşlarımıza götürecek." dedi.

3-B sınıfı öğrencilerinden Ahsen Berra Işıklı ise "Oyuncakları köy okulundaki arkadaşlarımıza hediye etmek için topladık. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Oyuncakları 2 aya yakın bir süredir topluyoruz. Oyuncakları hem okulumuzdaki arkadaşlardan topladık hem de kendi oyuncaklarımızı getirdik, topladık ve paketledik. Köy okuluna götüreceğiz." şeklinde konuştu. Divanlı Köyü Refika ve Mustafa Kıymazaslan İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden Fatma Sümeyye Aslan ise "Yozgat'taki arkadaşlarım bize oyuncak gönderdi, onlara çok teşekkür ederim çok mutlu oldum. Çok sevdik oyuncaklarımızı." ifadelerine yer verdi. Öğrencilerden Zeynep Avcı ise oyuncak için teşekkür ederek "Yozgat'taki arkadaşlarımız bize oyuncak gönderdi. Çok mutlu oldum çok sevindim." diye konuştu.

Sakarya İlkokulu 3-B sınıfı öğretmeni Berrin Duran ise öğrencilere paylaşma ve yardımlaşma duygusu kazandırmak için sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını anlatarak, "Biz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü olarak "Oyuncaklarımı Paylaşıyorum" projesi yaptık. Okulumuza duyurduk, 2 ay süre boyunca gelen oyuncakları topladık ve paketledik. Sonra da belirlediğimiz kırsaldaki okullara getirdik. Bundan çok mutlu olduk, paylaşmak çok güzel, çocuklarımız da paylaştıkça mutlu oluyorlar. Biz de onları bu duygularla gördükçe daha mutlu oluyoruz. Çocuklara paylaştıkça mutlu olmanın önemini kavratmak amacındayız. 3 köy okuluna 108 oyuncağımızı dağıttık. Köydeki öğrencilerimizin mutlu olmalarını görmek ayrıca güzel. Yüzleri gülüyor, mutlu oluyorlar." dedi.

Oyuncaklarımı Paylaşıyorum projesiyle kentten köye en güzel hediye
Oyuncaklarımı Paylaşıyorum projesiyle kentten köye en güzel hediye
Oyuncaklarımı Paylaşıyorum projesiyle kentten köye en güzel hediye
Oyuncaklarımı Paylaşıyorum projesiyle kentten köye en güzel hediye

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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