Kenya-ABD İlişkileri Derinleşiyor

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ABD ile aralarındaki işbirliğinin istikrarlı zeminde ilerlediğini, mevcut ilişkileri daha da derinleştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruto, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Kenya'da bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile bir araya geldi.

Devlet Başkanlığı Konutu'nda gerçekleştirilen görüşmede, Kenya ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Taraflar, uzun yıllara dayanan Kenya-ABD ortaklığının ortak değerler ve çıkarlar temelinde güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ruto, görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin istikrarlı zeminde ilerlediğini vurgulayarak, mevcut ilişkileri daha da derinleştirme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.