Kepçe Kulak Ameliyatı Özgüveni Artırıyor

KEPÇE kulak deformitesinin akranlar arasında zorbalığa yetişkinlerde ise özgüven kaybına neden olduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Hilmi Cem Kaya, "Kepçe kulak ameliyatı çocuklarda ve yetişkinlerde özgüveni artırıyor. Bu ameliyat erken yaşta ve doğru teknikle uygulandığında ise oldukça başarılı sonuçlar veriyor" dedi.

Kulak kepçesinin normalden daha öne kıvrık olması, tıbbi adıyla kepçe kulak deformitesi özgüven eksikliğine neden olabiliyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi'nden KBB Uzmanı Op. Dr. Hilmi Cem Kaya, konuya dair hem estetik hem de psikolojik açıdan değerlendirmelerde bulundu.

'BANTLAMA HER ZAMAN ÇÖZÜM DEĞİL'

Ailelerin en sık sorduğu konulardan birinin bantlama veya yatış pozisyonuyla kepçe kulağın düzelip düzelemeyeceği olduğunu söyleyen Dr. Kaya, "Bu yalnızca çok sınırlı vakalarda mümkün olur. Çoğu hastada cerrahi yöntemler ön plandadır. Kepçe kulak ameliyatının zamanlaması ise en kritikkonudur. Kulağın gelişiminin yüzde 90'ı çocukluk döneminde tamamlanır. Bu nedenle 5 yaş ve sonrasında, okul öncesi dönemde ameliyat yapılabilir. Erişkinlerde de sıkça uyguladığımız bir operasyondur" diye konuştu.

'TELEFON VE KULAKLIK KULLANIMINDA SORUN YOK'

Ameliyat sonrasında işitmeyle ilgili hiçbir risk bulunmadığını vurgulayan Dr. Kaya, "Telefon ve kulaklık kullanımıyla ilgili bir problem yaşamıyoruz. İlk dönemlerde pansumanlar yapılıyor ve bir ay boyunca kulağı içine alacak şekilde saç bandanası kullanıyoruz. Ameliyat sonrası tekrar eski görünüme dönme riskinin literatürde yüzde 5 civarındadır. Çok sık karşılaşmadığımız bir durumdur. Asimetri riski olabilir ancak göz 2 mm'ye kadar olan farkları algılamaz. Çoğu durumda fark edilmeyecek düzeydedir. Kulak arkasından yapılan minimal kesiler görünmez yerlerde kaldığı için estetik açılan hastalarımızı memnun eden sonuçlar elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.