Kepez'de Kübra Mümün Soydal Ortaokulu'nun temeli atıldı - Son Dakika
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Kepez'de Kübra Mümün Soydal Ortaokulu'nun temeli atıldı

05.04.2022 17:55
Kepez'de Kübra Mümün Soydal Ortaokulu'nun temeli atıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde Kübra-Mümün Soydal Ortaokulu'nun temeli atıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Kübra-Mümün Soydal Ortaokulu'nun temeli atıldı.

Altınova Mahallesi'nde 4600 metrekare alanı bağışlayan hayırsever Kübra-Mümün Soydal çifti tarafından yaptırılan, 24 derslikli ortaokulun temel atma törenine, Vali Ersin Yazıcı, Kaymakam Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile Soydal ailesi katıldı.

Yazıcı, yaptığı konuşmada, 30 yıllık meslek hayatı boyunca kendisini en mutlu eden anların başında ya okulların temel atma törenleri ya da okul açılışlarının geldiğini ifade etti.

Hayır işlerinin bir gönül işi olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"İnşallah okulumuzu çok kısa bir sürede tamamlayacağız. Kübra-Mümün Soydal Ortaokulu bölgenin ortaokul ihtiyacını büyük oranda tamamlanmış olacak. Kepez bölgesinde çok sayıda okula ihtiyacımız var. Hemen hemen tamamını planladık. Bakanlığımızdan da çok ciddi bir ek bütçe aldık. Belediyemiz de bize bu konularda çok yardımcı oluyor. İnşallah önümüzde ki süreçte Kepez'in birçok noktasında okul inşaatlarımız başlayacak."

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de 2009'dan bu yana Kepez'e 130'dan fazla okulu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Okullarımızın imar ve mülkiyet problemlerinin tamamını belediyemiz bürokratları, belediye meclisimiz tarafından büyük bir özenle dikkatle takip edilmesi, çözülmesi de aslında Kepez'in bir bütün olarak eğitime verdiği önemi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Kübra-Mümün Soydal Ortaokulu'nun temeli atıldı.

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Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez'de Kübra Mümün Soydal Ortaokulu'nun temeli atıldı - Son Dakika


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