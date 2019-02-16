Son Dakika Haberleri: Kepsutlu Gençler Buyuk Projelerle Geliyor

Kepsutlu Gençler Buyuk Projelerle Geliyor

1 saat önce

Kepsut ilçesinde yasayan gençler Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Uzmanı Taner Ergün'le belediye parkında bir araya geldiler.

Kepsutlu Gençler Buyuk Projelerle Geliyor, System.String[]
Kepsut ilçesinde yasayan gençler Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Uzmanı Taner Ergün'le belediye parkında bir araya geldiler.

Parkta toplanana gençler Kepsut'ta yapılacak olan projelerde veya olmasını istedikleri projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Gençler yapmak istedikleri veya yapacakları projeleri konuştuktan sonra fikir alışverişi için Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul'u da toplantıya davet ettiler. Toplantıyı düzenleyen gençler ve Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Uzmanı Taner Ergün Kepsut'ta yapılmasını istedikleri veya yapılabilecek projeleri Başkan Cankul'a sundular. Başkan Cankul'da proje sunan gençlere teşekkür ederek, fikir ve projeleri uzmanlara ileteceği sözünü verdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:46 Kaynak: İHA

İsmail Cankul, Avrupa Birliği, Kepsut, Güncel
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