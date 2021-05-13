Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncaları Kerem Bürsin ve Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Maldivler'e tatile gitti. Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, tatilde el ele görüntülenerek çıkan haberleri doğrulamış oldu. Türkiye'ye döndükten sonra görüntülenen Kerem Bürsin, sohbet ettiği basın mensuplarına Erçel ile yaşadığı aşkı anlattı.

"İLİŞKİDE HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

TV100'de yer alan habere göre, Hande Erçel-Kerem Bürsin çifti, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Karşılarında bir anda gazetecileri gören ikili, "Bize 5 dakika müsaade edin, hemen geliyoruz" dedi. Ardından muhabirlerin röportaj isteğini kırmayan Bürsin, ilişkisi hakkında ilk kez net bir şekilde konuşarak, "Her şey çok güzeldi. Moral depoladık. Şimdi işimizin başındayız. Senaryolar yazıldı. Önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağız" dedi.

HANDE DE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Hande Erçel de geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlarken "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" diyerek ilişkilerini ilk kez doğrulamıştı.

Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel