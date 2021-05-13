Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti - Son Dakika

Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti

13.05.2021 11:35

FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ile birlikte başrolleri paylaşan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Erçel ile birlikte çıktıkları Maldivler tatilinin ardından basın mensuplarıyla sohbet ederken güzel oyuncuyla yaşadıkları beraberliği de ilan etmiş oldu. Bürsin, "İlişkimizde her şey çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncaları Kerem Bürsin ve Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Maldivler'e tatile gitti. Uzun süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, tatilde el ele görüntülenerek çıkan haberleri doğrulamış oldu. Türkiye'ye döndükten sonra görüntülenen Kerem Bürsin, sohbet ettiği basın mensuplarına Erçel ile yaşadığı aşkı anlattı.

"İLİŞKİDE HER ŞEY ÇOK GÜZEL"

TV100'de yer alan habere göre, Hande Erçel-Kerem Bürsin çifti, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Karşılarında bir anda gazetecileri gören ikili, "Bize 5 dakika müsaade edin, hemen geliyoruz" dedi. Ardından muhabirlerin röportaj isteğini kırmayan Bürsin, ilişkisi hakkında ilk kez net bir şekilde konuşarak, "Her şey çok güzeldi. Moral depoladık. Şimdi işimizin başındayız. Senaryolar yazıldı. Önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağız" dedi.

Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti

HANDE DE AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Hande Erçel de geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlarken "Kerem Bey ile ilişkiniz hayırlı olsun. El ele fotoğraflarınız çıktı. Neler söyleyeceksiniz?" sorularına, "Teşekkür ederim. Her şey çok güzel" diyerek ilişkilerini ilk kez doğrulamıştı.

Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti
Aylardır Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, kamera karşısında aşkını ilan etti

Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti
Hande Erçel, Kerem Bursin'le ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: Her şey çok güzel El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti Hande Erçel ile Kerem Bürsin, el ele kameralara yansıdı

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Türkiye, Maldiv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını kameralar karşısında ilan etti - Son Dakika Magazin


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