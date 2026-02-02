Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

02.02.2026 18:09
Sosyal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahise teşvik suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkeme Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Sosyal medya ünlüsü ünlüsü Kerimcan Durmaz'ın 'yasa dışı bahise teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

'Zincirleme şekilde yasa dışı bahse teşvik' suçundan 8 Ocak 2025'te tutuklanan ve 20 Şubat 2025'te tahliye edilen sanal medya ünlüsü Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı.

BERAAT TALEP EDİLDİ

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Durmaz'ın avukatı, müvekkilinin söz konusu suçu işlemediğini düşündüklerini belirterek mahkemeden Durmaz'ın beraatına karar verilmesini talep etti.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararının açıklayan mahkeme, Kerimcan Durmaz'ı zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Durmaz'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    İyi olmuş. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a 1 yıl 8 ay hapis cezası
