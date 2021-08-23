Keşan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

EDİRNE (AA) Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gelibolu'dan Keşan yönüne ilerleyen L.P. idaresindeki 34 EAK 120 plakalı hafif ticari araç, S.K. yönetimindeki 22 ABU 035 plakalı motosiklet ile Mahmutköy Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü S.K. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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