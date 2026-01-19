Keşan Oda Başkanı\'ndan Belediye Ziyareti

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ile meclis üyesi Mustafa İşçimen, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan, Şapçı ve İşçimen'e teşekkür etti.

Özcan, ilçeye katkı sunacak çalışmalar için ortak akıl ve iş birliğiyle hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.

Edirne'de "Okumaz Yazmaz Krallığı" çocuk oyunu sahnelenecek

Edirne Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Okumaz Yazmaz Krallığı" çocuk oyunu sahnelenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhur Kocaoğlu'nun yazıp yönettiği oyun, 25 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Kitap okumanın önemini eğlenceli bir dille anlatan oyunun davetiyeleri, Atatürk Kültür Merkezi ve Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi'nden ücretsiz temin edilebilecek.

Belediye Başkanı Filiz Gencan, çocukları sanat, kültür ve eğitici aktivitelerle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Tatil döneminde çocukların eğlenmelerini istediklerini belirten Gencan, çocukları gösteriye davet etti.