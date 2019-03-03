Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Tunceli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Tunceli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Tunceli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Tunceli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi





Tunceli merkez: Gökhan Arasan



Çemişgezek: Metin Levent Yıldız



Pertek: Recai Vural





Mazgirt: Murat Becerekli





Ovacık: Turhan Kılıç





Pülümür: Şevket Tanık





Hozat: Songül Acar





Nazımiye: Erkan Özdoğan





Cumhuriyet Halk Partisi





Tunceli merkez: Yusuf Kenan Aydın





Çemişgezek: Ali Rıza Özçelik





Pertek: Ruhan Alan





Mazgirt: İsmail Toprak





Ovacık: Mustafa Sarıgül





Pülümür: Müslüm Tosun





Hozat: Seyfi Geyik





Nazımiye: Cafer Kırmızıçiçek





Halkların Demokratik Partisi





Tunceli merkez: Nurşat Yeşil





Mazgirt: Ali Ekber Saraklı





Ovacık: Serpil Argın





Pülümür: Gürol Yılmaz





Hozat: Nesimi Ataş





Nazımiye: Özkan Arslan



Milliyetçi Hareket Partisi



Tunceli merkez: Mücella Saler





Çemişgezek: Hakan Gökalp





Ovacık: Haluk Suphi Gülkaya





İYİ Parti





Çemişgezek: Bedrettin Göçer



Türkiye Komünist Partisi





Tunceli merkez: Mehmet Fatih Maçoğlu





Mazgirt: Derya Öz





Ovacık: Hayati Güngören





Pülümür: Birgül Ateş Çiçek





Hozat: Yılmaz Cesur





Nazımiye: Sebahat Babayiğit



Saadet Partisi





Tunceli merkez: Dursun Gök





Çemişgezek: Osman Merih Gözcü





Ovacık: Eyüpcan Sağızlı





Hozat: Muhammet Fatih Yıldız





Bağımsız Türkiye Partisi





Tunceli merkez: Gülsüm Kavak





Pertek: Ebru Aydın





Çemişgezek: Aykut Aydın





Ovacık: Zülfiye Kürşat



Hozat: Feyza Güner





Vatan Partisi





Tunceli merkez: Ali Kaya





Demokratik Sol Parti





Tunceli merkez: Mehmet Sinan Aşkın

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