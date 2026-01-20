KESK'ten Savaş Protestolarına Tepki

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, "Bugün bir çok yerde Orta Doğu'da savaşa ve katliamlara karşı alanlara çıkan; Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de ve birçok kentte barışı, halkların eşit haklarını savunan üyelerimize ve halkımıza dönük emniyet şiddetini ve gözaltıları kınıyoruz. Gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır." açıklamasını yaptı.

KESK, Suriye'deki olayları protesto etmelerinin ardından bazı üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan emperyalizminin Şam'da göreve getirdiği IŞİD artığı güçler Suriye'de ve bölgede yaşayan tüm halkların düşmanıdır. Bu gerici saldırıların her saldırısının arkasında İsrail siyonizmi ve ABD emperyalizmi vardır. Suriye'de yeni bir çatışma zeminini körükleyecek saldırılar Kürt halkının yaşadığı bölgelere yönelmiştir.

Kürtlerin yaşam alanlarının yok edilmesi amacıyla yapılan son saldırılar halklar arası düşmanlığı derinleştirecek niteliğe sahiptir. Bu derinleşecek düşmanlık her koşulda emperyal güçlerin bölge politikalarına yarayacak sonuçlar doğuracaktır. Diğer taraftan tüm Suriye'de Aleviler, Dürziler ve Hristiyanlar yok sayılırken, Rojava'da çoğulculuğu ve kadın özgürlüğünü esas alan laik yaşam yok edilmek istenmektedir.

