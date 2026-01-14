KESK Üyeleri Artvin'de Grevde - Son Dakika
KESK Üyeleri Artvin'de Grevde

KESK Üyeleri Artvin\'de Grevde
14.01.2026 16:02
Artvin'de KESK üyeleri, ekonomik haklar için 'Geçinemiyoruz. Grevdeyiz' sloganıyla iş bıraktı.

Haber: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - KESK üyeleri, "Geçinemiyoruz. Grevdeyiz" sloganıyla Artvin'de de iş bıraktı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, "Maaşlarımıza yapılan zam daha cebimize girmeden kiraya gidiyor. Geçinemiyoruz" dedi.

KESK'in, kamu emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle bugün yurt genelinde düzenlediği "Geçinemiyoruz. Grevdeyiz" eylemi kapsamında konfederasyon üyeleri Artvin'de de iş bıraktı.

Eylem kapsamında basın açıklaması yapan Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, geçinemediklerini ve insanca bir yaşam için bugün hizmet üretmediklerini söyledi. Emeklerinin karşılığını istediklerini belirten Gümüş, "Hepimizin hak ettiği insanca yaşam koşulları için bugün en temel hakkımızı, üretimden gelen gücümüzü kullanıyor ve iş bırakıyoruz. Ülkenin dört bir yanında görevdeyiz" diye konuştu.

"Maaş artışı diye sunulan rakamlar cebimize girmeden eriyor"

Yıllardır "Geçinemiyoruz" diye haykırdıklarını ancak ülkeyi yönetenlerin bu haykırışa kulak tıkadığını ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Geçinemiyoruz. Çünkü TÜİK'in verilerine göre bile enflasyonda dünyanın en üst sıralarında yer alan bir ülkede yaşıyoruz. Gıdadan kiraya, eğitimden ulaşıma kadar her kalemde hayat pahalılığı artıyor. Avrupa'da bir yılda yaşanan enflasyonu biz bir ayda yaşıyoruz. Ama buna rağmen maaşlarımız, gerçek hayat pahalılığına değil, kağıt üzerindeki sahte oranlara göre belirleniyor. Maaş artışı diye sunulan rakamlar cebimize girmeden eriyor. Kiralara yapılan zamlar maaş artışlarımızın birkaç katına ulaştı. Vergilerle gelirimiz daha elimize geçmeden budanıyor.

Bugün kamu emekçileri 2026 yılına ortalama yüzde 12,5 zamla girmiştir. Ama toplu taşıma, sağlık, kira, temel ihtiyaçlara yapılan zamlar bunun katbekat üzerindedir. Bu tabloyu kabul etmiyoruz. Bu yaşananlar sadece iktidarın değil, yıllardır kamu emekçisinin hakkını savunmak yerine iktidarın memur kolu gibi davranan sendikal yapıların da eseridir. Toplu sözleşme süreçleri danışıklı dövüşe dönmüştür. Hakem Kurulu işverenin noteri haline gelmiştir.

"Vergiler halktan toplanıyor ama faiz lobilerine, sermayeye, yandaşlara aktarılıyor"

Biz kapıkulu değiliz, kamu emekçisiyiz. Alım gücümüz her geçen gün düşüyor. 10 yıl önce maaşımızla 17 çeyrek altın alabilirken bugün 6 çeyrek altını bile alamıyoruz. Eskiden maaşımızın dörtte biri kiraya yeterken bugün yarısı bile yetmiyor. Emekli olduğumuzda bir ev alabilecek ikramiyeler bugün bir otomobil almaya dahi yetmiyor.

Sorun kaynak yokluğu değil, kaynakların kim için kullanıldığıdır. Vergiler halktan toplanıyor ama faiz lobilerine, sermayeye, yandaşlara aktarılıyor.

Bu ülkenin işçisine, memuruna, emeklisine insanca yaşam sunacak kaynak vardır. Ama bu kaynaklar bilinçli olarak emeğe değil, ayrıcalıklı kesimlere aktarılmaktadır. Buna razı değiliz, buna boyun eğmeyeceğiz.

Bu nedenle taleplerimiz nettir; maaşlarımıza ocak ayından itibaren ek yüzde 20 artış istiyoruz... İlave seyyanen ödemenin taban maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.