KESOB Başkanı Öztürk'ten fırıncılara uyarı

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, zam kararı alınmadan ekmeği yüksek fiyattan sattıkları iddia edilen fırıncıları uyardı.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ekmek fiyatlarına zam yapılması yönünde görüşmeler yaptıklarını ancak kararın henüz onaylanmadığını ifade etti.

Bazı fırıncıların ekmeği yüksek fiyattan sattıkları yönünde şikayetler aldıklarını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Fırıncılarımızın zor zamanlardan geçtiğini, kar oranlarının düştüğünü biliyoruz. Buna istinaden ekmeğe zam yapılması konusunda görüşmelerimizi yaptık. Ancak henüz karar onaylanmadan ekmeği zamlı fiyattan satan fırıncılarımız olduğu şikayetini aldık. Bu yapılan bir suçtur. Vatandaşlar şikayet dilekçesi sunarsa bunu yapan esnafa idari para cezası vardır. Fırıncılar fırsatçılık yaparak daha da zarara girdiklerinin farkında olmalılar."