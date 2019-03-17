Son Dakika Haberleri: Kestiği Ağacın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Kestiği Ağacın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

52 dakika önce

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde Ramazan Aydoğdu'nun (38), kestiği ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kestiği Ağacın Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu, System.String[]
ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde Ramazan Aydoğdu'nun (38), kestiği ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Sakız köyünün Hayırlı mezrasında oturan Ramazan Aydoğdu, kışlık odun için bahçesindeki kavak ağacını motorlu testereyle kesmeye başladı. Bir süre sonra kestiği yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaç, Ramazan Aydoğdu'nun üzerine doğru gelmeye başladı. Çevredekilerin bağırarak uyardığı Aydoğdu, koşarak uzaklaşıp, ağacın altında kalmaktan kurtuldu.

O anlar, Aydoğdu'nun bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:35 Kaynak: DHA

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