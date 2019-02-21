Son Dakika Haberleri: Kestutis Kemzura: "Anadolu Efes Maçı Kazanmayı Hak Etti"

Kestutis Kemzura: "Anadolu Efes Maçı Kazanmayı Hak Etti"

58 dakika önce

Olympiakos Yardımcı Antrenörü Kestutis Kemzura, Anadolu Efes'in maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

Kestutis Kemzura:
Olympiakos Yardımcı Antrenörü Kestutis Kemzura, Anadolu Efes'in maçı kazanmayı sonuna kadar hak ettiğini söyledi.

THY Euroleague'in 23. haftasında Olympiakos, deplasmanda mücadele ettiği Anadolu Efes'e 75-65 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Olympiakos Başantrenörü David Blatt, rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Onun yerine Yardımcı Antrenörü Kestutis Kemzura açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir ekibe karşı oynadıklarını söyleyen Kemzura, "Anadolu Efes, maçı kazanmayı sonuna kadar hak etti. Her ne olursa olsun oyun planına sadık kaldık. Savunmada ev sahibini 75 sayıda tuttuk. Bu çok büyük bir sayı. Bazı detaylarda hata yaptık ve kaybettik" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Olympiakos, Anadolu Efes, Spor
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