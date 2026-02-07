Kezban Özşahin'in Engel Tanımayan Mücadelesi - Son Dakika
Kezban Özşahin'in Engel Tanımayan Mücadelesi

07.02.2026 11:24
Çorum'da 25 yıldır zihinsel ve bedensel engelli oğlu Burak'a bakan Kezban Özşahin, sevgiyle mücadele ediyor.

Çorum'da yaşayan 58 yaşındaki Kezban Özşahin, zihinsel ve bedensel engelli oğlu Burak'ın bakımını 25 yıldır tek başına gerçekleştiriyor.

Küçük yaşlarda götürüldüğü hastanede gevşek kas sendromu teşhisi konulan 27 yaşındaki Burak Özşahin, annesi Kezban Özşahin'in özverisiyle hayata tutunuyor.

Anne Özşahin, aynı zamanda zihinsel engelli olan oğlunun eğitimi, tedavisi ve bakımı için büyük çaba gösteriyor.

Gündüzleri oğlunun gereksinimlerini yerine getiren Özşahin, akşamları da 3 yıl önce Alzheimer hastası olan eşinin bakımı ile ev işlerini yapıyor.

Burak Özşahin, Çorum Belediyesi ekiplerince her gün özel araçla evinden alınarak Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüyor.

Burada çeşitli kurslara katılan Burak, kişisel becerilerini geliştiriyor.

Anne Kezban Özşahin, AA muhabirine, karşılaştığı zorluklara rağmen oğluna ve eşine bakmanın kendisi için en büyük sorumluluk olduğunu söyledi.

Oğlunu 2 yaşına gelmesine rağmen emekleyememesi üzerine hastaneye götürdüğünü, burada gevşek kas sendromu teşhisi konulduğunu belirten Özşahin, birkaç kez ameliyat edildiğini anlattı.

Oğlunu 14 yıl sırtında taşıyarak okula, 25 yıldır da fizik tedaviye götürdüğünü dile getiren Özşahin, "Gücüm yetmiyor artık diyene kadar götüreceğim. Burak oralara çok hevesli, heyecanlı gidiyor. Ben onun hevesini nasıl kırayım da evde bırakayım." dedi.

Oğlunun öğrenmeye çok hevesli olduğunu vurgulayan Özşahin, "Burak çok azimli. Ben de onun hem eli hem ayağıyım. Onun azmini ben yerde koyamam. Burak'ın başına geçerken, 'Allah'ım, sen verdin, senin emanetin, ben bir çobanım. Ömrümün sonuna kadar oğluma hizmet ederim' diyorum." ifadesini kullandı.

Oğluyla ilgilenirken hiç yorulmadığını anlatan Özşahin, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de harp ederken Seyit Onbaşı 250 kiloyu kendisi kaldırmadı, peygamberler onun elinden tuttu. Benim elimden de tutuyorlar. Burak 77 kilo, 10 kiloyu kaldırırken zorlanıyorum ama Burak'ı kaldırırken hiç zorlanmıyorum, kaldırıyorum, sırtıma alıyorum. Ben 58 yaşındayım, 108 yaşında da olsam aynı mücadeleyi, aynı davranışı yine yaparım. Oğlumdan ömrümün sonuna kadar vazgeçmem."

Özşahin, engelli bireylerin dört duvar arasında kalmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Burak'a gözümüz gibi bakıyoruz"

Burak Özşahin'e Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bilgisayar eğitimi veren bilgisayar öğretmeni Emine Doğan ise Özşahin'in merkezlerinde öz güvenli bir bireye dönüştüğünü söyledi.

Burak Özşahin'in eğitim sürecinde gösterdiği gelişime dikkati çeken Doğan, "Burak için bilgisayar sadece teknoloji olmadı. İlk geldiğinde bu kadar öz güvenli değildi. Şu an herkesle kendini eşit görüyor. Hak arama konusundan tutun da bilgiye erişim konusunda bütün arkadaşlarını geçmeye başladı." diye konuştu.

Anne Kezban Özşahin'in bütün engelli ailelere örnek olacak bir kişi olduğunun altını çizen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizimle hiçbir zaman iletişimini kesmedi. Gidebildiği yere kadar götürülmesini istedi. Bize, 'Oğlumun emaneti sizde. Ona gözünüz gibi bakın' dedi. Biz de Burak'a gözümüz gibi bakıyoruz. Burak bir işe girmiş olsa, normal bir bireyin yapabileceği bütün işlemleri bilgisayarda gerçekleştirebilecek potansiyele geldi. Ne fiziksel ne de bedensel, öğrenmek için hiçbir engel yok."

Kaynak: AA

Güncel, Çorum, Son Dakika

