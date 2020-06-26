Kibar sonbaharda açılıyor - Son Dakika

Karabağlar Belediyesi'nin, Kibar Mahallesi'nin yanı sıra tüm bölgeye değer katacak ve vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılayacak çok amaçlı tesisi, hızla tamamlanıyor. İçinde düğün salonundan pazaryerine kadar birçok işlev barındıran merkezin sonbaharda hizmete girmesi planlanıyor.

Karabağlar Belediyesi, yapımına başladığı yatırımları koronovirüs salgını günlerinde de sürdürdü. Bunlardan biri olan Kibar Pazaryeri ve Çok Amaçlı Tesisi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu sık sık tesise giderek projeyi denetliyor.

Uzay çatısı kapanma aşamasına gelen tesisi inceleyen Başkan Selvitopu, pazaryeri, düğün salonu, taziye evi, belediye birimleri olarak kullanılacak alanları tek tek gezdi. Aydınlatmadan havalandırmaya kadar teknik ayrıntılarla ilgili bilgi aldı.

Kibar Pazaryeri ve Çok Amaçlı Tesisi'nin son şeklini aldığını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Sadece Kibar mahallemize değil tüm bölgeye değer katacak yatırımı sonbahar aylarının başında hizmete almaya planlıyoruz. Bu yatırımımızla, vatandaşlarımızın birçok ihtiyacı tek tesis çatısı altında karşılanmış olacak" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin, hizmetleri yurttaşların ayağına götürme hedefi doğrultusunda yapımına başladığı projelerden biri olan Kibar Pazaryeri ve Çok Amaçlı Tesisi, 3 kattan oluşuyor. Binanın en alt katı otopark olarak kullanılacak. Orta kat semt ve kültür merkezi, düğün salonu ve taziye evi işlevi görürken, uzay çatıyla örtülü üst kat ise pazaryeri olarak hizmet verecek.

Kibar Mahallesi'nde toplam 7 bin 200 metrekare inşaat alanını kapsayan proje, modern görüntüsüyle de dikkat çekiyor.