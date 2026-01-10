Kıbrıs Gazisi Alaattin Aydın Toprağa Verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Alaattin Aydın'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.
Aydın'ın cenazesi, İstanbul'dan ilçeye bağlı Dereköy köyündeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Aydın'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Salih Kartal, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
