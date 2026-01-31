Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek Vefat Etti

Düzceli Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek, 72 yaşında vefat etti. Uzun süredir devam eden tedavisinin ardından vefat eden Kıbrıs Gazisi için askeri tören düzenlendi.

Düzceli Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşında hayata veda eden Gazi Çiçek için Gümüşova İlçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde askeri tören düzenlendi. Tören sonrası Gümüşova Merkez Camii'ne getirilen Kıbrıs Gazisi'nin naaşı başında helallik alınarak, cenaze namazı kılındı. Yapılan duaların ardından Mehmet Ali Çiçek'in naaşı Gümüşova Mezarlığı'na defnedildi. - DÜZCE