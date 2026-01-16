Kıbrıs'ta Siyasi Değişim Rüzgarları - Son Dakika
Kıbrıs'ta Siyasi Değişim Rüzgarları

16.01.2026 10:16
CTP Genel Başkanı İncirli, KKTC'de siyasi iklimin değiştiğini ve uzlaşı kültürünü vurguladı.

Haber: Berkay BULGAN - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) yeni Genel Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Ankara'daki temasları kapsamında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) toplantısına konuk oldu. Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı zaferinin ardından ilk kez Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İncirli, "Kıbrıs'ın kuzeyinde siyasi iklimin tamamen değiştiğini" söyledi.

TEPAV'ın ev sahipliğinde dün akşam katıldığı etkinlikte akademisyenler, diplomatlar ve siyasetçilerle bir araya gelen CTP Genel Başkanı Sıla İncirli, KKTC'deki son siyasi gelişmeleri ve partisinin yeni dönem vizyonunu anlattı. Konuşmasına ev sahipliği için teşekkür ederek başlayan CTP lideri, "Kıbrıs siyasetinde yaşanan dönüşüme" dikkati çekti ve yeni dönemin kodlarını "kapsayıcılık ve uzlaşı kültürü" olarak tanımladı.

Partisinin "bu yeni siyasi hattı sürdürmekte kararlı olduğunu" kaydeden İncirli, "Toplumun tümünü kucaklayan, kapsayıcı siyaset hedefleyen, sorunlara tam bir uzlaşı kültürü içerisinde çözümler arayan yeni bir siyasi anlayış var. Biz de CTP olarak bu yeni siyasi anlayışı devam ettiren bir eksende ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının toplumdaki güçlü değişim talebini yansıttığını belirten İncirli, "Kıbrıs'ın kuzeyinde bir değişim söz konusu. Yeni bir dönem başlamak üzere. Aslında bu bir süreden beri bizim hissettiğimiz bir durumdu ama son Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte bu durum tescillendi" diye konuştu.

İncirli, eski CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yüzde 63 oy oranıyla Cumhurbaşkanı seçilmesinin, "toplumun geniş kesimlerinin uzlaşı arayışının bir sonucu olduğunu" vurguladı.

Bu başarının arka planına işaret eden İncirli, "Toplumun yüzde 63'lük büyük desteğiyle, çok geniş tabanlı bir destekle Cumhurbaşkanımız seçildi. Bu bir değişimdir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi yaşam çerçevesinde önemli bir gelişimdir. Elbette bu rastlantısal bir şey değildi. Zaman içerisinde edindiğimiz tecrübeler, hem memleketin yönetimi hem de Kıbrıs sorunu meselesi konusunda geçen on yıllar içerisinde süzülen bir tecrübenin ürünüydü" dedi.

Kaynak: ANKA

