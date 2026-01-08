Kılıç: Cezaevlerinden Çıkması Gerekenler Fikir Suçluları Olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İnfaz düzenlemeleriyle cezaevlerinden çıkması gerekenler, adi suçlular, torbacılar, eşini yaralayanlar, öldürmeye teşebbüs edenler değil, fikir ve düşünce suçluları, siyasi suçlular, gazeteciler ve hasta tutuklular olmalıdır." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın mensuplarının "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayan Kılıç, Venezuela'da yaşananların dünya barışını tehdit ettiğini ve orta vadede yeni bir dünya savaşını tetiklediğini, Amerika'nın gözünün Venezuela petrol rezervlerinde olduğunu söyledi.

En düşük emekli maaşının asgari ücrete, asgari ücretin de yoksulluk sınırının yarısına eşitlenmesi gerektiğini kaydeden Kılıç, "Bu şartlar altında, en düşük emekli aylığı açlık sınırının 3'te 2'si bile değil. Diğer emeklilerimiz de çalıştıkları yılların, ödedikleri primlerin karşılığını alamıyor. EYT'de bir kısım 43 yaşında emekli oldu, milyonlarcası 60 yaşından önce olamıyor. Staj ve çıraklıkta geçen süreler emeklilikte hesaba katılmıyor." diye konuştu.