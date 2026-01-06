Kılıç'tan Asgari Ücret ve Gazze Açıklaması

Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, "Asgari ücrette geçim endeksli bir güncelleme mekanizması şarttır. Emekliye ve memura seyyanen zam, zaruri hale gelmiştir." dedi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2026 yılının millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

ABD'nin askeri müdahaleyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasına tepki gösteren Kılıç, bunun "açık bir eşkıyalık" olduğunu söyleyerek, "Uluslararası hukuku açıkça çiğneyen, halkların egemenliğini hiçe sayan, gücü üstün tutan bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Kılıç, İsrail'in, ateşkese rağmen Gazze'de saldırganlığını sürdürdüğünü, dünyanın olup bitenlere sessiz kalmaya devam ettiğini anlattı.

İsrail'in, en temel insani yardımların Gazze'ye girişini engelleyerek soykırımı başka bir boyutta sürdürmeye devam ettirdiğine değinen Kılıç, şöyle devam etti:

"Buradan çağrımızı yineliyoruz, Gazze için 'kalıcı ateşkes', 'sivil koruma mekanizması' ve 'kesintisiz insani yardım koridoru' başlıklarında Türkiye, somut takvimli diplomatik girişim yürütmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere bölgesel aktörler, bildiri değil sonuç üreten bir koordinasyona zorlanmalıdır. İslam ülkeleri ortaklığında 'Gazze Barış Gücü' oluşturulmalıdır."

Kılıç, 2026 yılı için net asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini anımsatarak, enflasyonun altında zam yapılarak milyonlarca çalışanın hakkının gasbedildiğini savundu.

Kılıç, "Asgari ücrette geçim endeksli bir güncelleme mekanizması şarttır. Emekliye ve memura seyyanen zam, zaruri hale gelmiştir. Kira, gıda, enerji gibi zorunlu kalemlerde dar gelirliyi koruyacak hedefli destek ve vergisel rahatlama uygulanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "adil bir vergi politikasına ihtiyacı olduğunu" savunan Kılıç, "Temel ihtiyaçlarda vergi yükü azaltılmalı, gelire göre artan adil bir vergi mimarisi kurulmalı, israf ve faiz giderleri bütçede 'dokunulmaz kalem' olmaktan çıkarılmalıdır." dedi.