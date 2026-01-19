Kılıç'tan Suriye ve Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kılıç'tan Suriye ve Ekonomi Değerlendirmesi

Kılıç\'tan Suriye ve Ekonomi Değerlendirmesi
19.01.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suat Kılıç, Suriye'yi iç güvenlik meselesi olarak nitelendirip, ekonomik durumu eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Suriye meselesi bir dış politika meselesi değildir. Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir iç güvenlik meselesidir." dedi.

Kılıç, Samsun'da Taşhan Restorant'ta düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de varılan son mutabakatı olumlu gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin güvenliğinin Suriye'deki istikrarla doğrudan bağlantılı olduğunu savunan Kılıç, terörle mücadelenin bölgesel boyutuna dikkati çekti.

Suriye'deki son gelişmelere ilişkin Kılıç, "Suriye meselesi bir dış politika meselesi değildir. Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir iç güvenlik meselesidir. Ankara'nın güvenliğinin başladığı yer Şam'dır, Halep'tir, Rakka'dır. Eğer Suriye'de güvenlik yoksa, bu Türkiye'de de güvenlik yok demektir. YPG/SDG bitmeden PKK bitmez. PKK bölgesel bir terör örgütüdür ve Türkiye şubesi PKK'dır. Suriye'de kontrolün merkezi yönetimde toplanması hem Türkiye hem de Suriye halkları açısından sevindirici bir gelişmedir. " şeklinde konuştu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıç, asgari ücret ve emekli maaşlarının mevcut ekonomik şartlar karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Kılıç, emekli maaşlarına yönelik şunları kaydetti:

"Yirmi bin lira emekli maaşı bile bir refah ücreti değildir. Bu rakam bir sefalet ücretidir. Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı otuz bin lirayı aşmış durumdadır. En düşük emekli aylığının en az asgari ücrete eşitlenmesi gerekir. Sefalette eşitlik adalet değildir."

Asgari ücretin de daha cebe girmeden açlık sınırının altında kaldığını savunan Kılıç, bu durumun milyonlarca çalışanı mağdur ettiğini belirtti.

Kılıç, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da kademeli geçiş yapılmamasının büyük adaletsizlikler doğurduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir günlük sigorta giriş farkı nedeniyle insanların 15–17 yıl geç emekli edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Aynı şekilde staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hesabına katılmaması milyonlarca insanı mağdur etmektedir. Devletin görevi bu mağduriyetleri gidermektir."

Sporda yasa dışı bahisle mücadele konusunda ise Kılıç, bahis uygulamalarının sporun ruhuna zarar verdiğini söyledi. Kılıç, "Bahis kumardır. Spor üzerinden gençlerin bu sistemin içine çekilmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Belediye başkanlarının parti değiştirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıç, seçildikleri partiden ayrılan belediye başkanlarını eleştirerek, "Bir belediye başkanı hangi partiden seçildiyse siyasi ve ahlaki sorumluluk gereği o partide kalmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, partisinin hem iç hem de dış politikada muhalefet çizgisini kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Suat Kılıç, Ekonomi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıç'tan Suriye ve Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:51:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kılıç'tan Suriye ve Ekonomi Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.