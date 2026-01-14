Kilis'te 104 Yaşındaki Kadına Evde Kimlik Başvurusu

Kilis'te 104 yaşındaki Döne Kurtoğlu'nun yeni kimlik başvurusu evinde yapıldı.

Kilis İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli, İçişleri Bakanlığınca başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında hasta, yaşlı ve engellilerin işlemlerini evlerinde yapıyor.

Parmak izi alarak evrakları hazırlayan personel, başvuruları alınan vatandaşların kimlik kartlarını evine gönderiyor.

Uygulamadan yararlanan 104 yaşındaki Döne Kurtoğlu'nun da kimlik kartı başvurusu evinde yapıldı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mustafa Ateş, "Döne teyzemiz yaşlı olduğu için oğlunun başvurusu ile kimlik kartı başvurusunu evde yaptık. En kısa zamanda yeni kimliğini adresine göndereceğiz." dedi.