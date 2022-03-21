Kilis'te fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Kilis Orman İşletme Müdürlüğünce Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vali Recep Soytürk, Başmağara Köyündeki törendeki konuymasında, kentti bal ormanları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda biberiye fidanları diktiklerini belirten Soytürk, "Bu tür ormanların ve arıcılığın artmasını arzu ediyoruz. Hayırlı olsun. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş de 2021 yılında Başmağara Köyünde 2 bin dekar olarak planladıkları, Bal Orman içerisinde 56 tane arılık, 2 tane arıların su ihtiyacını gidermek için gölet yapıldığını aktardı.

Gümüş, 2021 yılında 25 bin ballı bitki dikildiğini ifade ederek, "2022 yılında akasya, biberiye, kekik gibi değişik türlerde 15 bin fidan dikilecektir. Toplamda 40 bin ballı bitki dikilmiş olacaktır. Müdürlük olarak 2021 yılında 3 köyümüze süt koyunculuğu kredisi verdik. 2022 yılında da 2 köye 1 milyon lira Orköy kredisi vereceğiz. Köylerimizin kalkınmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Gümüş, ayrıca 2022 yılında 600 bin fidan dikerek Kilis'in yeşillenmesine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir ve öğrenciler katıldı.