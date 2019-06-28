KİLİS'TE, SURİYELİ 100 AİLEYE BUZDOLABI YARDIMI
57 dakika önce
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Kilis 'te yaşayan ihtiyaç sahibi 100 aileye buzdolabı yardımı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:20 Kaynak: DHA
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH
), Kilis
'te yaşayan ihtiyaç sahibi 100 aileye buzdolabı yardımı yaptı.
İHH, Jamıatul Uleme kurumu ile birlikte kentte yaşayan ihtiyaç sahibi Suriye
uyruklu 100 aileye buzdolabı dağıttı. İHH görevlilerinden Hasan Aksoy
, kentte yaşayan mağdur ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
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