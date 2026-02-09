KİLİS'te, sürücüsü A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi.
Kaza, öğle saatlerinde, Duruca köyü yolunda meydana geldi. 27 BBN 774 plakalı TIR, sürücüsü A.K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te TIR Devrildi, Sürücü Kurtuldu - Son Dakika
