Kilis'te tır lastiğinde sigara kaçakçılığı - Son Dakika

Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren tır risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına alındı. Tırın lastiklerinde sökülerek yapılan aramada bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Tırın sürücüsü ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kilis 'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Kapısında, Suriye 'den Türkiye 'ye giren tırın lastiklerinde yapılan aramada, bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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