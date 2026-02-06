Kilis Valiliğinden deprem sonrası yapılan yatırımlarla ilgili açıklama - Son Dakika
Kilis Valiliğinden deprem sonrası yapılan yatırımlarla ilgili açıklama

06.02.2026 14:16
Kilis Valiliği tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrasında kentte yapılan yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunuldu.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Valisi Ömer Kalaylı, şunları kaydetti:

"Ağır tahribata yol açan depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle devletimizin tüm kurumları seferber olmuştur. Tüm deprem bölgesinde olduğu gibi ilimizde de arama-kurtarma çalışmaları, sağlık hizmetleri, barınma yardımları ve yeniden inşa faaliyetleri hızla devam etti. Devletimiz ve halkımızın gösterdiği dayanışma, bu zor dönemde büyük bir güç kaynağı olmuştur. Afet sonrası yapılan yardımlar, onarımlar ve yeniden yapılanma çalışmaları, depremzede vatandaşlarımızın tekrar hayata tutunabilmeleri için çok önemli bir adım olmuştur. İlimizde depremin yol açtığı fiziksel ve psikolojik izleri silmek için kamu kurum ve kuruluşlarımız seferber edilerek toplumun her kesiminden temsilcilerle tam bir uyum içerisinde çalışılmış ve çalışılmaya da devam edilmektedir. Allah'a hamdolsun asrın felaketinden asrın birlikteliğine bu zorlu süreçten devlet-millet el ele güçlü bir şekilde çıktık."

Kilis'te 3 yıl içerisinde bin 569 bağımsız bölümün inşasının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Kalaylı, "Asrın felaketinin yaraları asrın inşası ile sarıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen kalıcı konut seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde 455 binden fazla ev ve iş yeri hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilerek yeniden inşaat sürecinde tarihi bileşik geride bırakıldı. Bu kapsamda Kilis'te bin 713 konut, 852 köy evi ve 4 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 569 bağımsız bölümün inşası tamamlanarak hak sahibi aziz heşehrilerimize teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Kilis'te eğitim yatırımlarına da değinen Kalaylı, şöyle devam etti:

"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden önce ilimizde 210 okulda 1934 derslikte eğitim öğretim yapılmaktaydı. Yaşanan deprem nedeniyle toplamda 508 dersliğimiz kaybedilmiştir. Deprem sonrasından bu güne kadar 19 okul 316 derslik ve 200 yatak kapasiteli ortaöğretim pansiyonunun yapımı tamamlanmış ve eğitim öğretim faaliyetleri için kullanıma sunulmuştur. Bugün itibarıyla 10 okul 202 derslik ve 1 spor salonu yapımı devam etmekte en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacaktır."

Depremde Kilis'te 16 caminin ağır hasar aldığını kaydeden Kalaylı, "İlimizde ilçe ve köyler dahil toplam 228 camimiz bulunmaktadır. Yaşanan depremde 20 tarihi camiden 16'sı ağır hasar almış olup 5 tanesinin tadilatı yapılarak ibadete açılmıştır. 11 tanesinin ise restorasyon ve tadilatı devam etmektedir. İlimiz genelinde mülkiyeti Diyanet İşleri Başkanlığına ait 21 tane cami ağır hasar alarak yıkımı gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 13 tane caminin yapımı tamamlanarak ibadete açılmıştır. 8 tane caminin inşaatı devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kilis Valiliği, Kahramanmaraş, Yerel Yönetim, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
