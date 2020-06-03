Kimyager anneye Avrupa'nın kalbi Berlin'den uluslararası ödül - Son Dakika

Kimyager Özlem Yerli Erarslan'ın üzerinde yıllardır çalışma yaptığı yüksek polifenollü zeytinyağı, Berlin Global Olive Oil Award (BGOOA) yarışmasında kalite alanında Gümüş Madalya'ya layık görüldü.



Kimyager Özlem Yerli Erarslan, zeytinyağının faydalı bileşenleri üzerinde yaklaşık 10 yıldır araştırmalar yapıyor. Erarslan, yıllardır babasına şifa olması için içirdiği yüksek polifenollü zeytinyağlarını, iki prematüre bebeğinin doğumu ile birlikte önce kendi ailesine ve yakın çevresine, sonra da tüm sağlıklı gıda tüketmek isteyenlere sunmak için markası Ravla'yı kurdu.



Ravla, daha ilk yılında yoğun ilgi görmesinin ardından, 20 Mayıs 2020 tarihinde Avrupa'nın kalbi Berlin'de düzenlenen ve bir bilim kurulu tarafından yönetilen Berlin Global Olive Oil Award (BGOOA) yarışmasında kalite alanında ödül alan iki Türk markasından biri oldu ve Gümüş Madalya'ya layık görüldü.



Yüksek polifenollü zeytinyağının; içeriğindeki yüksek antioksidanlardan dolayı çok değerli bir sıvı olduğunu belirten Özlem Yerli Erarslan, antioksidan özelliği yüksek ve her gün rahatlıkla içilebilir bir zeytinyağı üretmek için oldukça zor, özel ve de hassas bir sürece ihtiyaç duyduğunu belirtti. Erarslan, bu değerli sıvıdan en üst seviyede faydalanabilmek ve yüksek bağışıklık için, günlük olarak düzenli şekilde yüksek polifenollü zeytinyağından tüketilmesi gerektiğini iletti. Erarslan, ülkemiz topraklarının hazinesi olan Memecik cinsi zeytin ağaçlarının, bilimsel ilkeler ve yarım asırlık tecrübeye sahip ustaların elleriyle birleşmesi sonucu aldıkları bu uluslararası ödülün çok anlamlı olduğunu söyledi. - İSTANBUL