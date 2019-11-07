Son Dakika Haberleri: Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan'dan dostluk ziyareti
Son Dakika Güncel Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan'dan dostluk ziyareti

Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan'dan dostluk ziyareti

7 saat önce

Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Grizan, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan'dan dostluk ziyareti, System.String[]

Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Grizan, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Türk Dünyası ülkelerinden Gagavuzya Cumhuriyeti'nin Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Grizan Kasım ayı meclis toplantısının da bir bölümüne katıldı. Başkan Grizan iki kardeş belediyenin arasındaki bağların güçlü bir şekilde sürdüğünü belirterek, Kıpçak belediyesine verilen destekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, beşinci defa Belediye Başkanı seçilen Oleg Grizan'ı tebrik ederek, kurulan kardeşlik köprülerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
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