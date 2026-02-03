Kiracı Evini Çöp Eve Çevirip Kaçtı

BURSA'da yaşayan Erol Ünveren (65), dairesini 1,5 yıl önce 6 aylığına kiraladığı K.K.'den 8 aydır ödeme alamadığı gerekçesiyle tahliyesi davası açtı. İcra takibi için eve giden avukatın çektiği fotoğraf ve görüntülerde duvarları soyulan, parke ve fayans olan zemininde sigara söndürülen dairenin çöp yığınlarıyla dolu olduğu görüldü.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Erol Ünveren, dairesini 1,5 yıl önce K.K.'ye 6 aylığına kiraladı. Müteahhide ev yaptırdığını ve 6 ay içerisinde evinin hazır olacağını söyleyen K.K., ilk aylarda kirasını düzenli olarak ödedi. Verdiği süre içinde evden çıkmayan K.K., 8 aydır kirasını ödemedi. Aylık 16 bin 500 TL olan kirasını alamayıp, kiracısının telefonlarını ve kapısını açmadığı Ünveren, evin tahliyesi için dava açtı. Ünveren, icra takibi için eve giden avukatının çektiği fotoğraf ve görüntülerle ise büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Görüntülerde duvarları soyulan, parke ve fayans olan zemininde sigara söndürülen dairenin odalarının ise çöp yığınlarıyla dolu olduğu görüldü.

'EVİMİN EN AZ 200 BİN LİRA MASRAFI VAR'

Kira harici, evindeki zararın en az 200 bin lira olduğunu söyleyen Erol Ünveren, "Konutumu çöp eve çevirdi. Bütün komşular şikayetçi. Her gün beni rahatsız ediyorlar. Bu evden bunların çıkarılması için kapılarına çok defa gittim. Kapılarını açmayıp, çeşitli hakaretlerde bulundular. Evimin en az 200 bin lira masrafı var" dedi.

'2 ÇOCUK UYGUNSUZ KOŞULLARDA BÜYÜYOR'

Çöp eve dönen dairesinde 2 çocuğun da yaşadığına dikkat çeken Ünveren, "Bir an evvel evden çıkarılmasını istiyorum. Bu evde yaşayan iki tane de küçük çocuk var. Çöp eve dönen dairemde onların da sağlığından endişe ediyorum. Sağlıksız koşullarda yaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu çocuklar devlet korumasına alınsın. Osmangazi Belediyesi de evi temizlesin. Evi çöp ev haline getirdiler. Evimi perişan ettiler. Şu anda aldığım kiranın hiç değeri yok. Ben bu mağduriyetimin karşılanmasını istiyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK -Barış YILMAZ/BURSA,