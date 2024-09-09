Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Emlak

Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü

Geniş Video İzle

Son yıllarda artan kira fiyatları vatandaşları isyan ettiriyor. Son olarak Bolu'da gördüğü bir ilan üzerine ev sahibini arayan bir vatandaş, 50 bin TL kira istenmesi üzerine adeta çılgına döndü. Ev sahibine verip veriştiren vatandaş, "Sen Müslüman falan değilsin. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

09.09.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan enflasyonla birlikte son yıllarda hızlı bir artış eğilime giren kira fiyatları, uzun süredir ülkemizin en önemli meselelerinden biri... Konuyla ilgili atılan adımlar da maalesef sonuç vermedi.

50 BİN TL KİRA İSTEDİ

Hal böyleyken Bolu'da bir vatandaşın kayda aldığı görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Gördüğü ilan üzerine ev sahibini arayan vatandaş, daire için 50 bin TL kira istendiğini duyunca bir hayli öfkelendi.

"SEN MÜSLÜMAN FALAN DEĞİLSİN"

Telefonda ev sahibine verip veriştiren vatandaş, "Sen Müslüman falan değilsin. Yazıklar olsun. Allah sizin elinize düşürmesin bu milleti. Şimdi senden şikayetçi olacağım. Kanun yok diye bunu yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü

Kiralık Daire, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Emlak, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Emlak Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Mehmet Hamdi Albuz: Diğer ürünlere % 100 zam yapıldığında aynı tepkiyi gösterirsen...? Almanyada 1kg et 6 Euro bizde 15 Euro ? 256 89 Yanıtla
  • Şeref Yazıcıoğlu : Baş ekonomist ne diyor 222 35 Yanıtla
  • Serkan Şenol: Niye sadece tüm tepkiler ev sahiplerine niye enfilasyona geçin sıkıntısına kimse sesini çıkaramaz 125 120 Yanıtla
  • Yunus Durak: Ülkeyi müslümanlar yönetiyor, ülke bu halde. Öyle bir kanun olacak ki bir vatandaşa bir ev düşecek şekilde, konut edilme hakkı olacak. İkinci ev edinme hakkı olmayacak. 155 50 Yanıtla
  • ferhat eser: bunlar müslümansa ben hristiyanım 97 54 Yanıtla
  • Ümit Atılgan: maaşlar 17.002 TL 142 5 Yanıtla
  • Ümit Atılgan: devlet olsa başta sen gör düzeni. gerçi en adaletsiz zamanda bile böyle kötü yönetilmedi. 115 18 Yanıtla
  • Mehmet Ali Canlı: Yazık güzelim ülkemizi ne hale getirdiler. Parayı kolay kazanlar için sorun yok ama emeğiyle alınteriyle bu paraları vermek zorunda kalmak çok zor rabbim fırsatçıların eline düşürmesin bizleri. 105 5 Yanıtla
  • Silence: Memleket bu halde :D İş gücü desen zayıf sanayileşme yok Bolu'da. Hastaneye yürüme mesafesi 15 dk, AVM yürüme mesafesi 45 dk, D100 içinse bi yarım saat var. Saçma şehir Bolu. 66 7 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çok güzel söylemiş 51 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:15:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement