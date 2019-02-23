Son Dakika Haberleri: Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol: 66-97

Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol: 66-97

1 saat önce

SALON: Binnaz KarakayaHAKEMLER: Süleyman Dağlı (xx), Mehmet Onur Sönmez (xx), Münevver Özemre (xx)KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Ece (x), Büşra 4 (xx), Esma 2 (x), Beril 17 (xx), Deniz 3 (x), Zivadinovic 9 (xx), Aycan (x), Begüm 6 (x), Halime (x), Kübra 4 (x), Banks 21 (xx)GÜNDOĞDU ADANA BASKETBOL: Boyd...

Kırçiçeği Bodrum-Gündoğdu Adana Basketbol: 66-97, System.String[]


SALON: Binnaz Karakaya

HAKEMLER: Süleyman Dağlı (xx), Mehmet Onur Sönmez (xx), Münevver Özemre (xx)

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Ece (x), Büşra 4 (xx), Esma 2 (x), Beril 17 (xx), Deniz 3 (x), Zivadinovic 9 (xx), Aycan (x), Begüm 6 (x), Halime (x), Kübra 4 (x), Banks 21 (xx)

GÜNDOĞDU ADANA BASKETBOL: Boyd 11 (xxx), Marginean 29 (xxxx), Zeynep 7 (xxx), Melek (xx), Fatmanur 12 (xxx), Sanem 15 (xxx), Sevgi 3 (xx), Betül 4 (xx),Stafford 14 (xx), Bahar 2 (xx)

1. PERİYOT: 20-30

İLK YARI: 40-50

3. PERİYOT: 50-79

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde evinde Gündoğdu Adana Basketbol'a 97-66 mağlup olan Kırçiçeği Bodrum, 20'nci maçını da kaybederek bitime 6 hafta kala ligde kalma umudunu büyük ölçüde yitirdi.

İlk periyodu Adana ekibi 30-20 önde tamamlarken, devre arasına da 50-40 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan konuk takım 79-50'lik avantajla son periyoda başladı. Kırçiçeği Bodrum'un çabaları sonucu değiştirmedi ve Ege ekibi salondan 31 sayı farkla mağlup ayrıldı. - Bodrum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:27 Kaynak: DHA

basketbol, Adana, Bodrum, Spor
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