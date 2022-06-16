Kırgızistan'da "6. Türk Filmleri Haftası" etkinliği başladı - Son Dakika
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Kırgızistan'da "6. Türk Filmleri Haftası" etkinliği başladı

16.06.2022 23:27

Kırgızistan'da "6. Türk Filmleri Haftası" etkinliği, Türkiye'de bu yıl vizyona giren ve İsmail Filiz, Esra Bilgiç ve Baki İlhan'ın başrollerini paylaştığı "Adanış Kutsal Kavga" filminin gösterimiyle başladı.

Kırgızistan'da "6. Türk Filmleri Haftası" etkinliği, Türkiye'de bu yıl vizyona giren ve İsmail Filiz, Esra Bilgiç ve Baki İlhan'ın başrollerini paylaştığı "Adanış Kutsal Kavga" filminin gösterimiyle başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin desteği ve Yerli Düşünce Derneğinin organizasyonda düzenlenen "6. Türk Filmleri Haftası" etkinliği için açılış töreni düzenlendi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sinema Genel Müdürlüğü, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin katkı sağladığı etkinliğin organizasyonu, yönetmen Öner Kılıç'ın koordinatörlüğünde yapıldı.

Etkinliğin açılışına, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu katıldı.

Açılışta, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, Kırgızistan Sinema Daire Başkanı Muktalı Bektenaliyev, Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, yazar Cengiz Aytmatov'un kızı Şirin Aytmatova hazır bulundu.

Sinemaseverlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Adanış Kutsal Kavga filminin oyuncusu Serdar Deniz ve Dilek Serbest, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin oyuncusu Celal Al, Ceviz Ağacı filminin yönetmeni Faysal Soysal ve İçimdeki Kahraman filminin yönetmeni Sinan Sertel onur konuğu oldu.

"Türkiye, dünyada önde gelen ülkelerden biri haline geldi"

Bakan Camankulov, Türkiye'nin sinema ve dizi sektöründe "dünyada önde gelen ülkelerden biri haline geldiğini" vurguladı.

Türk Filmleri Haftası'nın, Kırgızistan ile Türkiye arasında kültürel ilişkilerin gelişmesi için önemli bir etkinlik olduğunu belirten Camankulov, "Kırgız ve Türk aynı millettir, aynı halktır. Dinimiz ve dilimiz birdir. Her ay böyle bir etkinliğin düzenlenmesini istiyoruz." dedi.

Ülkeler arasındaki kültürün çok önemli bir köprü olduğunu belirten Camankulov, Türkiye'den Kırgızistan'a gelen Türk oyuncuların ve yönetmenlerin tecrübe paylaşımı konusundaki emeğine çok önem verdiklerini ifade etti.

"Türk sineması ve dizileri dünyada 152 ülkede gösteriliyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Türk sinema ve dizilerinin, dünyanın 152 ülkesinde gösterildiğini ve sevildiğini söyledi.

Türk sinema ve dizilerinin neden 152 ülkede gösterildiğini merak ederek araştırma yaptığını belirten Demircan, araştırma sonucunda aldığı cevaplardan birini şu şekilde ifade etti:

"Türk sinema ve dizileri sonunda işi aşka, sevgiye, kardeşliğe ve muhabbete getiriyor. Çünkü bizim kültürümüz bu. Bizim duygumuz bu. Filmlerimiz ve konularımız, işi dönüp dolaşıp nefrete, kine ve düşmanlığa götürmüyor. Türk kültürü tam da bu değil midir? Birlik ve beraberlik, kardeşlik değil midir? Manas Destanı bu değil midir? Cengiz Aytmatov'un anlattığı tam da bu değil midir? Türk milletinin özü ve özeti tam da bu değil midir?"

Büyükelçi Doğan da Türk milleti ve devleti adına etkinliğe katılanlara teşekkür ederek "Sinema iki halkı birbirine yakınlaştırır ve kardeşliğimizi güçlendirir." diye konuştu.

Milletvekili Gündoğdu da bu yıl Bişkek'te düzenledikleri "6. Türk Filmleri Haftası" etkinliğine iki ülke hükümetlerinin destek verdiğini hatırlatarak teşekkür etti.

Demircan'a ödül verildi

Törende, Camankulov, Demircan'a iki ülke halkların arasındaki kültür ilişkilerine yaptığı katkılarından dolayı bakanlığın "En iyi kültür adamı" ödülünü takdim etti.

Ayrıca Camankulov, Gündoğdu'ya da bakanlığın teşekkür plaketini sundu.

Tören, organizasyona katkı sağlayanlara, yönetmen ve oyunculara plaketlerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

Bişkek'e 5 Türk sinema filmi getirildi

Pazartesi günü sona erecek olan 6. Türk Filmleri Haftası'nda "Adanış Kutsal Kavga"nın yanı sıra "Aşk Çağırırsan Gelir", "Ceviz Ağacı", "İçimdeki Kahraman", "İstanbul Muhafızları" sinemaseverlerle Rusya Sinema Salonu'nda ücretsiz buluşacak.

Etkinlik kapsamında Türkiye'den gelen yönetmenler ve oyuncular, Kırgızistanlı sinema sanatçılarıyla bir araya gelecek, söyleşiler gerçekleştirecek ve ülkede kültür gezilerine katılacak.

Kırgızistan'da 6. Türk Filmleri Haftası etkinliği başladı
Kırgızistan'da 6. Türk Filmleri Haftası etkinliği başladı
Kırgızistan'da 6. Türk Filmleri Haftası etkinliği başladı
Kırgızistan'da 6. Türk Filmleri Haftası etkinliği başladı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da '6. Türk Filmleri Haftası' etkinliği başladı - Son Dakika

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