Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Devrilen Ağaçlar, Hasara Yol Açtı

Kırıkhan'da Devrilen Ağaçlar, Hasara Yol Açtı

45 dakika önce

ÇUKUROVA Bölgesi'nde etkili olan yağışlar ve fırtına Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkhan'da Devrilen Ağaçlar, Hasara Yol Açtı, System.String[]
ÇUKUROVA Bölgesi'nde etkili olan yağışlar ve fırtına Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkhan ilçesine bağlı Karadurmuşlu köyünde yumuşayan toprak ve fırtına nedeniyle birçok ağaç kökleriyle birlikte yerlerinden söküldü. Ağaçlar, mezarlık, okul, su deposu ve bazı evlerin üzerine devrildi. Üzerine ağaç devrilen mezar taşları kullanılamaz hale gelirken, bazı evlerin de çatıları çöktü. Büyük hasara yol açan yağış ve fırtınanın ardından vatandaşlar evlerini onarmaya başladı.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:27 Kaynak: DHA

Hatay, Kırıkhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekmek Teknesi İçin Ölümüne Mücadele Etti Derede Cesedi Bulunan Genç Kadının Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı

19 Yaşındaki Berfin'in Yüzüne Asit Atan Saldırgan, Ayrıldığı Nişanlısı Çıktı Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:12:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Devrilen Ağaçlar, Hasara Yol Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]