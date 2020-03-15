Kırıkhan'da koronavirüs dezenfekte çalışmaları - Son Dakika
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Kırıkhan'da koronavirüs dezenfekte çalışmaları

6 saat önce

Kırıkhan'da koronavirüs dezenfekte çalışmalarıHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Kırıkhan'da koronavirüs dezenfekte çalışmaları

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Tüm dünyada tedirginliğe neden olan koronavirüs tehdidine karşı Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, uzman ekipleri tarafından ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, okullar ile halkın yoğun olarak bulunduğu dolmuş durakları, camiler ve kur-an kursları ile virüslerin yayılma ihtimali yüksek olan kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Korona ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un talimatı doğrultusunda önlem aldıklarını belirten Temizlik İşleri Müdürü Ömer Faruk Güder, şöyle konuştu Son günlerde korona virüsü tüm dünyada gündemde. Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, camilerde, çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda ve toplu taşıma duraklarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak virüs dezenfekte çalışmalarına devam edecek. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir.

Kırıkhan'da koronavirüs dezenfekte çalışmaları

Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:29 Kaynak: DHA
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