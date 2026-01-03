Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste 811 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçiren ekipler, B.G'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.