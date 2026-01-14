Kırıkkale Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Kırıkkale Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında

14.01.2026 15:38
Başsavcı Çetin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 6 kategorideki fotoğrafları inceledi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çetin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Akın Çetin, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" ve "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğraflarına oy veren Çetin, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" karelerini tercih etti.

Çetin, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Kırıkkale Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında
