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Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 4 yaralı

50 dakika önce

Kırıkkale'de saman balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de bıçaklı kavga: 4 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de saman balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çullu Caddesi 2438 Sokak'taki tarlada saman balyası yapan Ali Torlak (49), Yusuf Torlak (39), Fikri Torlak (19) ile tarla sahipleri Seyit Ali Öztürk (48), Talip Öztürk (43) Cüneyit Ateş ve Ercan Öztürk (56) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki kişiler, üzerinde bulundurdukları bıçak ve sopa ile Yusuf Torlak, Fikri Torlak, Seyit Ali Öztürk ve Cüneyit Ataş'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:50 Kaynak: AA
Ali Torlak, Çullu, Ali Öztürk, Kırıkkale, Güncel
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