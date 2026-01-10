Kırıkkale\'de Dolandırıcı Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 yaşındaki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. (20) düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, karakoldaki işlemlerinin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE