Kırıkkale\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte arananların yakalanmasını yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. yakalandı.
Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
