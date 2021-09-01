Kırıkkale'de freni boşalan vinç 7 araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de freni boşalan vinç 7 araca çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de freni boşalan vincin kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Kırıkkale'de freni boşalan vincin kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kırıkkale Belediyesine ait B.Ö. idaresindeki 71 AE 268 plakalı vinç, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken freni arızalanınca kontrolden çıktı. Bu sırada Nokta Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarpan vinç, yaklaşık bir kilometre sonra durabildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Saadet (42) ve Sultan Ünver (23), ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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