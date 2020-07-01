Kırıkkale'de 'insansız kara araçları' üretilecek: AR-GE çalışmaları başlatıldı

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, ısrarla üzerinde vurguladığı ve tüm millet olarak bunun arkasında durduğumuz şey savunma sanayisinde millilik oranını arttırmak"

KIRIKKALE - Kırıkkale'ye kurulması planlanan 'insansız kara araçları' üretim merkezi için AR-GE çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, kentteki Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde kurulması planlanan 'insansız kara araçları' üretim merkezinin AR-GE çalışmalarının Teknopark'ta devam ettiğini söyledi.

"Arsa tahsisi yapıldı"

Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde arsa tahsisinin yapıldığını belirten Varlı, "Cumhurbaşkanımız 5 Şubat'ta Delice ilçesini ziyaret etmişti. Kırıkkale'de 'insansız kara taşıtı' üretim merkezi olacak diye bir taahhütte bulunmuştu. Bu 'insansız kara taşıtı' üretimi yine Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasının ortaklığında kurulan bir şirket tarafından imalatı yapılacak. Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu olduğu şirket, şuan itibariyle resmen kuruldu. Silah İhtisas Sanayi Bölgesinde arsa tahsisi yapıldı" dedi.

"Fabrika sahasında çalışmalara başlayacağız"

Şuanda AR-GE çalışmaları devam ettiğini belirten Varlı, şunları kaydetti:

"Mimari proje çalışması da devam ediyor. Kısa zaman da inşallah fabrika sahasında çalışmalara başlayacağız. Bu uzun süreçli bir proje 'insansız kara taşıtı.' Yüksek teknoloji ve yüksek proje gerektiriyor. Bunun ilk etabına AR-GE'si ile ilgili çalışmalarımız olacak. Bu çalışmaları da Teknopark'ın içerisindeki bir ofiste çalışmalar yapılıyor. Kısa zaman da Allah nasip ederse 'insansız kara taşıtı' ülkemizin 'insansız kara taşıtı'na da Kırıkkale olarak cevap vereceğiz. 'İnsansız kara taşıtları' savaş zamanında kullanılabilmek ile beraber barış zamanında da farklı amaçlarla kullanılabilecek araçlar üretmeyi planlıyoruz. Bu projemizi de inşallah hayalden öte kısa zaman da gerçekleştirmiş olacağız."

"Yerli ve millilik oranını en üst seviyede tutacağız"

Varlı, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği, ısrarla üzerinde vurguladığı ve tüm millet olarak bunun arkasında durduğumuz şey savunma sanayisinde millilik oranını arttırmak. Bizim bu projemizde de yerli ve millilik oranını en üst seviye de tutmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.