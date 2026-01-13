Kırıkkale'de belediyeye ait bankın hafif ticari araca yüklenerek çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kırıkkale Belediyesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Merkez Yuva Mahallesi'nde belediyeye ait bir bankın hafif ticari araçla çalınmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Güvenlik kamerası görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Kaldırıma koyduğumuz bank, dinlenmek isteyen hemşehrilerimiz içindi. Eve götürmek isteyenler için değil. Kamu malıdır. Götürülen bankın alındığı yere geri bırakılmasını rica ediyoruz. Mevcut görüntüler üzerinden Cumhuriyet Savcılığı nezdinde gerekli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de Kamu Bankası Çalındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?