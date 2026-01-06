Kırıkkale'de Mera Islah Projesi Başladı - Son Dakika
Kırıkkale'de Mera Islah Projesi Başladı

06.01.2026 14:31
Karakeçili'de 2 bin 500 dekar alanda arpa ekimiyle mera ıslah projeleri başlatıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında, 2 bin 500 dekar alana arpa ekimi başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karakeçili Belediyesi ve çiftçilerin desteğiyle 2 bin 500 dekar kullanılmayan mera alanı ekim için hazır hale getirildi.

Eğribük mevkisindeki ekime katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, alanla ilgili Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ile İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş'ten bilgi aldı.

Daha sonra traktöre binerek ekim yapan Gümen, yaptığı açıklamada, şu anda kullanılmayan, atıl meralarda suni mera teşekkül etmek için ön ekim yaptıklarını söyledi.

Projeyi 6 ilde başlattıklarını dile getiren Gümen, "En büyük parselimiz de burası. Bu alan daha önce kullanılmayan atıl bir meraydı. Bugün ekimi yapılıyor. Burada ürettiğimiz ürünlerle hem ekonomiye katkı sağlayacağız hem de buranın ıslah edilmesinde kullanılacak kaynak yaratmış olacağız. Devamında burası tekrar mera haline getirilip hayvancılık için kullanıma sunulmuş olacak." diye konuştu.

Programa, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür, Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, diğer yetkililer ve çiftçiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülecek Eğribük Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında bölge genelindeki kaba yem açığının kapatılması ve hayvancılığın teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında, ekime hazır hale getirilen meralarda 2 yıl öncü bitki ekimi yapılacak. İkinci yılın sonunda ise merada bölge coğrafyasına uygun yüksek yem değeri olan çeşitler kullanılarak yapay mera tesisi kurulacak.

Proje sonunda toplam 5 bin 509 dekar mera alanında ıslah ve amenajman çalışmasının tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Karakeçili, Kırıkkale, Ekonomi, Çevre

