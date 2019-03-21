Kırıkkale'de Nevruz Bayramı Kutlandı

Kırıkkale
'de Nevruz bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından Kent Ormanında düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yunus Sezer
, Nevruzun bahar ayının müjdeleyicisi olduğunu söyledi.
Baharın başlangıcı olan Nevruz'un dostluk, kardeşlik ve hoşgörü gibi kavramları içinde barındırdığını anlatan Sezer, "Aynı zamanda baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Bugün geniş bir coğrafyada yegane bir bayram ve kültür hazinesidir. Nevruz gibi milli değerlerimizi öğrencilerimize benimsetiyoruz. Böyle bir günün kıymetini bilmemiz lazım. Çocuklara ve gençlere iyi anlatmamız lazım." diye konuştu.
Halk oyunu gösterilerinin yapıldığı şenlikte Nevruz Bayramı
ile ilgili şiirler okundu, Kırıkkale Ustalar Topluluğu türkü seslendirdi.
Etkinlikte demir döven Vali Sezer, Nevruz ateşini de yakarak, üzerinden atladı.
Program, katılımcılara yemek ikramının ardından son buldu.