Kırıkkale'de Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 15:27
Kırıkkale'de Nevruz Bayramı kutlandı

Kırıkkale'de Nevruz Bayramı ve Dünya Ormancılık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kırıkkale'de Nevruz Bayramı ve Dünya Ormancılık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, öğrencilerle fidan dikti.

Tekbıyıkoğlu, törende yaptığı konuşmada, insanoğlunun doğanın bir parçası olduğunu ve üzerinde yaşadıkları doğanın hakiminin insanlar olmadığını belirtti.

Nevruz'un çok eski bir gelenek olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Nevruz Asya'dan Balkanlar'a kadar devam eden bir gelenektir. Hepinizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum ve Ormancılık Günü'nüzü de kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Saygılı da Nevruz'un, birlik ve beraberlik yolunda iradelerini ve kararlılıklarını ortaya koymak için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, bu kapsamda kardeşlikleri artırmaları gerektiğini aktardı.

"Nevruz" konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildiği programda, örs üzerinde sembolik olarak demir dövüldü ve Nevruz ateşinin üzerinden atlanıldı.

Mehter Takımı, halk oyunları gösterisi ve Kırıkkale Ustalar Topluluğu'nun müzik dinletisinin yer aldığı etkinlikte, Vali Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Saygılı, katılanlara ikramda bulundu.

Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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Mehmet Saygılı, Nevruz Bayramı, Kırıkkale, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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